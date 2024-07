Caiazza | Conte apprezza Olivera Il programma di Dimaro è impressionante

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Salvatorerivela:stimaper il suo Napoli. Ildisenza pause. Focus sui giovani e sul mercato azzurro. Salvatore, giornalista, è intervenuto ai microfoni di s Radio Punto Zero, trasmissione dedicata al Calcio Napoli. Ecco le sue dichiarazioni più rilevanti.sul sistema calcio italiano e i giovani “Italia? Inutile prendersela con Spalletti, è il sistema che non funziona. Le squadre italiane non riescono a puntare sui giovani, come ad esempio Christian Garofalo, classe 2008, che ha firmato con il Napoli. Io lo porterei aper farlo integrare. Qui un calciatore come Gaetano, classe 99, è ancora ritenuto un ragazzo, come Meret, mentre in Spagna giocano ad alti livelli calciatori giovani come Yamal e Pedri.