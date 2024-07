Torna Porta di Roma Live | tre giovedì di musica con Cristina D’Avena Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024-la grandedal vivo nell’estate di Radiograzie alla seconda edizione di “di“, la kermesse promossa dalla galleria commerciale “di” in collaborazione con Alla Vigna Group e il gruppo editoriale capitolino. Dopo il successo dello scorso anno, l’area concerti all’esterno del complesso commerciale sito nel moderno quartiere residenziale didi, aNord, per i prossimi treriaccenderà i riflettori su una serie di eventi gratuiti per il pubblico dal vivo che saranno trasmessi in diretta televisiva su RadioHd (canale 15 del digitale terrestre ae nel Lazio) e in contemporanea sul sito www.radio.tv e app collegate. E in più una sorpresa eccezionale per quanti amano lae sognano di potersi esibire su un vero palco, davanti al pubblico delle grandi occasioni: un contest che permetterà a cantanti e musicisti emergenti di esibirsi nel pre-show dei concerti dei big in calendario.