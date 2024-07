Quando si gioca Sinner-Berrettini | data programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il sorteggio di Wimbledon è stato una sorta di scherzo nel destino per i colori italiani. L’accoppiamento che mette di fronte Jannike Matteoal secondo turno è davvero affascinante e suggestivo, considerato che questo derby è andato in scena una sola volta lo scorso anno a Toronto.hanno debuttato oggi rispettivamente contro Hanfmann e Fucsovics: entrambi hanno ceduto un set, entrambi si sono spaventati per un possibile problema fisico, l’altoatesino dopo una scivola si è toccato l’anca, il romano ha chiamato il fisio per un problema alla schiena, ma entrambi sono al top e pronti per dare tutto in questa sfida da non perdere. Ancora chiaramente non sappiamo quale sarà l’ordine di gioco di mercoledì, l’ipotesi più logica sarebbe il Centre Court, ma si vocifera di una possibile collocazione sul Campo 1: è la sfida tra l’attuale numero 1 del mondo e il finalista dei Championships nell’edizione 2021.