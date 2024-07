Lotto Campania protagonista | vinti per oltre 164 mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin festa grazie al. Nel concorso di giovedì, le prime quattro vincite arrivano tutte dalla stessa regione, con la più alta, un terno da 64realizzato a Napoli, seguito da un ambo di32indovinato a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli. Da segnalare due vincite a Positano, in provincia di Salerno, rispettivamente con tre ambi e un terno da 23.750e un terno da 22.500. Completano il quadro campano i 13.500a Casagiove, in provincia di Caserta e i 9.750 di Sant’Anastasia, ma nell’estrazione di venerdì 28 giugno. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 5,8 milioni diin tutta Italia, per un totale di633 milioni didall’inizio dell’anno.