Le mosse della dea Zaniolo sfida alla Viola | l’Atalanta spinge per il prestito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), a dieci giorni dal raduno di inizio stagione (fissato per mercoledì 10 luglio) ha già definito l’acquisto in difesa di Ben Godfrey, prelevato dall’Everton per 10 milioni, il riscatto definitivo di Charles De Ketelaere dal Milan, versando 23 milioni, e rinunciato al riscatto dell’esterno svedese Emil Holm. Ora la dirigenza nerazzurra proverà ad accelerare su altre operazioni possibili. Per Niccolòè in corso uno dei tanti scontri di mercato con la Fiorentina, cui la Dea nelle scorse estati ha strappato Pasalic e Zappacosta, entrambi vicinissimimagliaprima di approdare a Bergamo. Trattativa complicata quella per il 25enne attaccante ligure, perchévuole tenersi le mani libere dall’acquisto di un giocatore dal rendimento discontinuo, anche per via di tanti infortuni, con la canonica formula del riscatto facoltativo, mentre i toscani lo acquisterebbero subito, come chiede il Galatasaray, per una cifra intorno ai 18 milioni complessivi.