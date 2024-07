Dalla Regione Toscana pioggia di soldi all’azienda dello Spalletti green | Fare il vino è come allenare…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Ti richiamo io, sono sul trattore e gli altri contadini mi guardano male se parlo al telefonino”, amava dire ai giornalisti, qualche anno fa, Lucianosua tenuta agricola in. Oggi, all’indomani della clamorosa uscita dell’Italia dagli Europei, il Ct azzurro potrebbe cambiare idea e decidere di rispondere al telefono subito, magari per ricevere una bella notizia,quella di un sovvenzionamento alla sua azienda agricola, “La Rimessa”,. L’ultimo bonifico, piccolissimo, è arrivato proprio nelle ore in cui l’Italia si preparava a scendere in campo: 128,64 euro, il 17 giugno scorso, dall’agenzia regionaleArtea sul conto della Safe società agricola, intestata a Lucianoracconta oggi Open, il quotidiano di Mentana.