AEW | Un grande main event chiude Forbidden Door Strickland piega la resistenza di Ospreay

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per la prima volta in questi tre anni, Willsi è trovato dall’altra parte della porta proibita avendola varcata definitivamente qualche mese fa quando ha lasciato la NJPW per firmare ufficialmente con la AEW. Neldiad attenderlo c’era il campione AEW Swervedopo settimane in cui la tensione tra i due è salita sempre di più, mantenendo però un gran rispetto l’uno per il valore dell’altro. Tentazione Don Callis Ritmi elevatissimi ad inizio match, azione frenetica dentro e fuori dal ring con il pubblico molto coinvolto. Abbassando il ritmo il campione AEW è riuscito a prendere per un attimo il controllo, macon le sue manovre aeree è stato il primo ad avvicinarsi alla vittoria. Nonostante il trascorrere dei minuti il livello non è sceso e sotto gli occhi di Daniel Garcia, dalla tribuna, i due sfidanti si sono scambiati una serie di mosse spettacolari senza però riuscire ad arrivare alla vittoria.