Mattioli e Panfili nello staff di Pizzimenti Aiuteranno il direttore sportivo nello scouting

(Di sabato 29 giugno 2024) Marcelloavrà due collaboratori che losoprattutto: Andreae Francesco. Il primo, oltre a svolgere il lavoro di rappresentante, negli ultimi anni ha operato come osservatore per il settore giovanile del Torino, dove è capoil reggianissimo ed ex granata Davide Caprari., 53 anni, in un primo tempo sembrava destinato a dare una mano a Vittorio Cattani nel settore dei baby (dove c’è stata una rivoluzione: via Vecchi e Amaranti, Lodi e Dall’Omo volti nuovi), malo ha voluto al suo fianco.sarà ufficialmente granata dal 1 luglio, ma è già operativo. Per quanto riguarda l’altro, Francesco, 43 anni, quest’anno osservatore per la Lazio, pare aver superato la concorrenza di Moreno Zebi, 44 anni, exdel Cesena, fino a qualche tempo fa favorito per occupare una poltrona nel club di patron Amadei.