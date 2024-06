LIVE Djokovic-Cerundolo 6-1 5-7 3-6 1-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | serbo in difficoltà argentino a un set dal colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Fuori il rovescio dopo il servizio di, che chiaramente deve accorciare gli scambi. 40-15 Con il dritto. 40-0 Prima vincente. 30-0 Lungo il dritto dell’. 15-0 Gran rovescio lungolinea di. 1-1 Lungo il cambio di ritmo del. Piegato in due. 40-30 Gran risposta di rovescio di, che chiude con il dritto inside out. 40-15 Ottimo tocco di rovescio di. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Super risposta di dritto e vincente dal centro. 15-0 Servizio e coppia di dritti per. 1-0 Ace (5°). Addirittura a zero ilin apertura di 4° parziale. 40-0 Largo il dritto anomalo di. 30-0 In rete la smorzata dell’. 15-0 Non chiude un rovescio già chiuso