Rally dal 2025 il Mondiale sbarca in Arabia Saudita | accordo decennale

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilditorna in Medio Oriente. La WRC ha ufficializzato ieri l’con il principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, presidente della Saudi Automobile and Motorcycle Federation e della Saudi Motorsport Company, per un appuntamento indal. Per il regno arabo sarà la prima volta dei, dopo che nel corso del tempo hanno ospitato Formula 1, Formula E, Extreme E e Dakar. Fino al 2011 la WRC arrivava in Giordania, in calendario nel 2008, nel 2010 e nel 2011, vedendo le vittorie rispettive di Mikko Hirvonen, Sebastien Loeb e Sebastien Ogier. “Questocompleterà la nostra lista – afferma l’esponente dei promotori WRC Simon Larkin – abbiamo riportato in calendario il Safari, l’Acropoli, siamo tornati in Giappone e torneremo in Medio Oriente.