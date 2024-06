Storia dell' uomo che ama le chat erotiche

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 1 giugno 2024) Sesso: ladi Cameron, 31 anni, in Illinois.Ricordo quando a casa nostra è arrivato il primo computer, avevo circa dieci anni. Un giorno mi sono reso conto che avrei potuto usarlo per cercare di tutto. Le uniche parole chiave che mi sono venute in mente in quel momento però sono state: “Austin Powers Fembot.” Ero un ragazzino diligente, la ricerca del porno su internet ha rappresentato l’unica preoccupazione che abbia mai dato ai miei genitori. Mio padre diceva cose tipo: “Capisco che sei curioso, ma anche le tue sorelle piccole usano questo computer. Non voglio correre il rischio che trovino una pagina di quel tipo che hai dimenticato aperta”. Ricordo che mio padre aveva un numero di Playboy in garage, con Jenny McCarthy in copertina.