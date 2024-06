Ferrara Musica si allarga tra Teatro palazzi e chiese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) La conclusione, con l’esecuzione della Nona Sinfonia, della residenza con l’Orchestra Mozart e Daniele Gatti, dedicata all’integrale delle Sinfonie di Beethoven; tanti appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Iván Fischer sul podio della Budapest Festival Orchestra e quello di Andrés Orozco-Estrada alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e con la presenza di solisti illustri, come Martha Argerich, Maria João Pires, Mischa Maisky e Renaud Capuçon; una presenza diffusa in tutta la città, in spazi extra teatrali come Palazzo Schifanoia, Palazzo dei Diamanti e per la prima volta, la Chiesa di San Paolo; il "Frescobaldi Day", celebrato da ben sei appuntamenti; e la conferma di un’attenzione ancora più forte ai giovani e al "nuovo pubblico", con la seconda edizione del cartellone FeMu Edu a loro dedicato.