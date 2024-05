F1 - Sergio Perez | Difficile sorpassare ad Imol - abbiamo faticato con la gomma

(Di domenica 19 maggio 2024) Termina con un ottavo posto il davverofine settimana di. Il pilota della Red Bull è riuscito comunque ad andare a punti al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1, cedendo però il passo nella classifica piloti a Charles Leclerc, adesso secondo. In un circuito in cui superare può diventare davvero un’impresa, il messicano ha cercato in tutti i modi di risalire la china, tagliando il traguardo alle spalle della Mercedes di George Russell e davanti all’Aston Martin di Lance Stroll. Una volta giunto in mixed zone, Checo ha analizzato la sua prestazione: “Sapevamo che sarebbe statocon ladura e sognavamo una safety car per tornare a lottare – ha sostenuto– forse con questa saremmo ...

Sergio Perez ha parlato nel corso del giovedì che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna a correre sul tracciato di ...

Una giornata non semplicissima per Sergio Perez . Il pilota della Red Bull ha infatti ottenuto solo l’ottava posizione nella seconda sessione di prove libere al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima tappa del Mondiale 2024 di Formula ...

Prosegue il weekend oltremodo complicato di Sergio Perez . Il messicano partirà infatti dall’undicesima posizione in occasione del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1, in scena ad ...

