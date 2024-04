Giro di vite contro la Dengue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)dinella disinfestazione rispetto alle zanzare, per cercare di arginare la diffusione di malattie come la West Nile e la. Comune di Brescia e Ats Brescia hanno avviato un piano rafforzato per ridurre la presenza di quelli che sono i principali vettori di queste malattie, che nel Bresciano hanno fatto registrare 30 casi (17 la West Nile e 13 la) nel 2023, con un decesso. Innanzitutto, come spiegato dal direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo e dal settore ambiente del Comune guidato da Camilla Bianchi, già dal 12 aprile sono iniziati trattamenti larvicidi che dureranno fino ad ottobre e che, rispetto al passato, sono stati intensificati ed eseguiti su tutte le caditoie e tutti i 40mila tombini della città. Inoltre, è stato attivato il monitoraggio delle zanzare con cattura attraverso le ...