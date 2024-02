Questione stadio Napoli | arriva la risposta dal Comune | “Dovrebbe chiederlo De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Fa ancora discutere il temae centro sportivo in casa, a maggior ragione dopo le ultime dichiarazioni di De. La tematicae centro sportivo è unacalda in casa, come sottolineato più volte dallo stesso presidente Aurelio De, che anche nell’ultima conferenza stampa tenuta a Castel Volturno ha comunicato l’intenzione di investire ingenti cifre in un progetto da lui ideato. In passato, non sono state poche le frizioni tra il leader della FilmAuro e la giunta comunale sulla, che Devorrebbe acquistare a fronte di una concessione secondo molti propostagli, ma che non lo soddisferebbe a pieno per utilizzare un ...