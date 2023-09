Difficoltà a dormire | ecco tutte le cause

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 26 settembre 2023) Lesono un problema molto comune che affligge numerose persone in tutto il mondo. Può capitare di non riuscire ae vedere sul display dell’orologio sempre ore doppie. Questo problema può causare una serie di conseguenze negative sulla salute e sulla qualità della vita. Ma quali sono ledi questa? In questo articolo approfondiremo le principaliche possono interferire con il sonno e forniremo soluzioni possibili per affrontarle. Stress e ansia Lo stress e l’ansia possono essere tra le principalidei disturbi del sonno. La mente e il corpo sono strettamente collegati, quindi se si ha una mente affollata di pensieri stressanti o preoccupazioni, può risultare difficile rilassarsi e trovare ...