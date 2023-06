Gerard Piqué, ex difensore del, ha parlato del suo vecchio club a margine di un evento collegato con la Kings League Gerard Piqué, ex difensore del, ha parlato del suo vecchio club a margine di un evento collegato con la Kings League. PAROLE - "Sono contento di essere andato via perché ho offerto ...Gerard Piquè , ex difensore dele della Spagna, torna nuovamente nella bufera dopo la tormentata separazione con Shakira che gliene ha cantate di tutti i colori . A gettare fango sull'ex calciatore ci ha pensato questa ...... 'Una volta ero con lui in macchina e gli è sembrato molto bello saltare assolutamente tutti i semafori sulla Diagonal (una delle strade principali di, ndr). Perché Beh, non lo so, perché ...

Barcellona, Pique ironizza: 'E' ancora in difficoltà ma chi prendeva tanto…' Calciomercato.com

A margine di un evento sulla Kings League, Gerard Pique commenta così il momento del Barcellona: "Sono contento di essere andato via perché ho offerto al Barça un margine sul tetto salariale. Ma sembr ...A margine di un evento collegato con la Kings League, Gerard Piqué ha lanciato qualche frecciata al Barcellona: "Sono contento di essere andato via perché ho offerto ...