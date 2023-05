Domenica In | ospiti 28 maggio 2023

(Di domenica 28 maggio 2023) Oggi, 28, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. La puntata si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalla alluvione della scorsa settimana. A seguire, il ricordo di Little Tony a dieci anni dalla scomparsa. Ospite di Mara Venier la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che lo ricorderanno cantando alcuni suoi celebri successi come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore”. L’attore Luca Barbareschi si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando un brano ...

