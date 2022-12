Brentford | creata in edizione limitata una maglietta con i tatuaggi dei tifosi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il, in collaborazione con Umbro per il secondo capitolo dell’iniziativa “How Deep is Your Love”, ha creato delle nuove magliette con il prezioso contributo dell’artista Floor Wesseling di Blood in, Blood out. Una maglia quasi celebrativa, ma dell’amore deiper la squadra, con simboli, scritte e grafiche tatuate sulla pelle dei fan più accaniti. Sono stati dunque selezionati ipiù belli e simbolici di più di centodelle Bees e sono stati trasformati in una maglia unica. Un risultato spettacolare, con le divise in, disponibile in rosa e blu e con un costo di 60 sterline sullo store del club. Non solo idei, perché all’iniziativa hanno partecipato anche i giocatori David Raya, Pontus ...

