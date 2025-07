Monza finisce l’era Berlusconi | club ceduto a fondo americano

L'era Berlusconi a Monza si chiude ufficialmente: il club biancorosso passa nelle mani del fondo americano Beckett Layne Ventures, segnando un nuovo capitolo nella storia del club. Con l’80% delle quote già trasferito e il restante previsto entro il 2026, il Monza si prepara ad affrontare una fase di rinnovamento e crescita sotto una nuova gestione. Segui le nostre dirette e i nostri approfondimenti su Sportface Tv per restare aggiornato su tutte le novità . Per...

Finivest ha comunicato la cessione ufficiale del Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures (BLV): l’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Finisce ufficialmente l’era Berlusconi a Monza: il club biancorosso è stato, infatti, ceduto al fondo americano Beckett Laybe Ventures (BLV). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: monza - ceduto - fondo - americano

L'annuncio di Fininvest: il Monza è americano. Ceduto subito l'80%, tra un anno il restante 20 - Fininvest annuncia la cessione immediata dell’80% del Monza 232 Americano, con il restante 20% previsto tra un anno.

È arrivata la comunicazione ufficiale: il Monza è americano. La famiglia Berlusconi ha ceduto la società al fondo di Berger, ci sono investitori brianzoli. Link nelle storie #news #nonza Vai su Facebook

Il #Monza è stato ufficialmente acquistato dal fondo americano Becket Layne Ventures (BLV). Finisce ufficialmente l'era Berlusconi. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto ent Vai su X

Monza, Fininvest vende al fondo americano Beckett Layne Ventures; Monza, società ceduta al fondo americano Usa Beckett Layne Ventures; Il Monza venduto al fondo Usa: Ora servono investimenti. Vogliamo tornare in Serie A.

Calcio, Fininvest vende il Monza a un Fondo americano. Chi sono i nuovi proprietari - Conclusa l’operazione di vendita del club appena retrocesso in Serie B. Si legge su italiaoggi.it

Monza, Fininvest vende al fondo americano Beckett Layne Ventures - Firmato l’accordo di cessione: trasferimento immediato dell’80% delle quote, mentre il restante 20% sarà ceduto a distanza di 12 mesi ... Secondo ilsole24ore.com