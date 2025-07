24,3 milioni di occupati a maggio | è record dal 2004 Zittiti i gufi anti Meloni

Maggio segna un solido traguardo per l'occupazione in Italia, con 24,3 milioni di lavoratori e un record storico dal 2004. La crescita di occupati permanenti e autonomi testimonia la ripresa economica, mentre i gufi devono accontentarsi di silenzio. Questo risultato conferma la resilienza del mercato del lavoro italiano e apre nuovi orizzonti di speranza per il futuro. Il dato definitivo promette di essere una pietra miliare nel panorama occupazionale nazionale.

A maggio in Italia il numero di occupati è pari a 24,3 milioni, un dato record dall'inizio delle serie storiche (2004) e con quasi 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto a prima della pandemia (gennaio 2020). Lo rileva l'Istat nei dati preliminari di maggio su occupati e disoccupati. Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 420mila) e gli autonomi (5 milioni 223mila), mentre diminuiscono i dipendenti a termine (2 milioni 659mila). Il numero di occupati supera quello di maggio 2024 dell'1,7% (+408mila unità ); l'aumento riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e gli ultra 50enni, a fronte di una diminuzione tra i 15-24enni e i 35-49enni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 24,3 milioni di occupati a maggio: è record dal 2004. Zittiti i gufi anti Meloni

