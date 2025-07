Inter ad alta tensione Marotta prova a fare da paciere? L’indiscrezione di Tuttosport | ecco cos’è successo sul volo di ritorno

L’Inter si trova al centro di una vera e propria tempesta emotiva, con Marotta che tenta di fare da paciere tra tensioni e polemiche. Dopo un lungo periodo di crisi, il team cerca di ricostruire la coesione, ma la situazione resta delicata. L’indiscrezione di Tuttosport rivela cosa è accaduto sul volo di ritorno dall’ultima trasferta, segnando un passo importante verso la ricompattazione o, forse, verso nuove sfide.

per l’Italia. L’ Inter prova a ricompattarsi dopo giorni ad alta tensione. Lo sfogo pubblico di Lautaro Martinez nel post gara contro il Fluminense ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto anche Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, entrambi protagonisti di risposte dirette o indirette sui social. La situazione, ormai evidente, ha creato una spaccatura nello spogliatoio nerazzurro, come riportato oggi da Tuttosport. Prima di imbarcarsi sul volo per l’Italia – partito lunedì sera alle 20:30 – il tecnico Cristian Chivu, affiancato dal suo staff, ha tenuto una lunga riunione con la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter ad alta tensione, Marotta prova a fare da paciere? L’indiscrezione di Tuttosport: ecco cos’è successo sul volo di ritorno

In questa notizia si parla di: alta - tensione - prova - inter

Caccia russo viola i cieli estoni, alta tensione sul Baltico. “Scortava una petroliera fantasma” - Un caccia russo Su-35 ha violato lo spazio aereo estone mentre scortava una misteriosa petroliera fantasma, scatenando l'allerta nei confini della Nato.

Sfida ad alta tensione per l'Inter contro un avversario di alto lignaggio. I nerazzurri hanno due risultati su tre per andare avanti. Chivu affianca il giovane Pio Esposito a Lautaro Vai su Facebook

Juventus-Inter, alta tensione Thiago Motta e Lautaro in campo: cosa rischia il Toro pizzicato dalle tv; Video Gol Atalanta-Inter 0-2, highlights e sintesi; TS - Inter e Napoli, scudetto ad alta tensione: domani la decisione sull'ultima giornata e l'eventuale....

Alta tensione in casa Inter: l’eliminazione, lo sfogo di Lautaro e il caso Calhanoglu - Tensione alta in casa Inter dopo il flop al Mondiale per Club: parole pesanti e una situazione di mercato da risolvere al più presto. msn.com scrive

Sampdoria-Inter ad alta tensione Icardi vince il duello gossip con Maxi - Il Messaggero - Sansone ci prova su punizione: l'estremo difensore è impeccabile e continua a sfornare miracoli prima dell'intervallo. Come scrive ilmessaggero.it