Dangerous Animals | il trailer e il poster del film

Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan Entertainment sono liete di annunciare l'uscita nei cinema italiani dal 20 agosto di Dangerous Animals, il nuovo disturbante incubo firmato Sean Byrne  ( The Loved Ones, The Devil's Candy ). Dopo il successo di Longlegs, gli stessi produttori tornano a esplorare l'oscurità della mente umana con un film che affonda le sue radici nel thriller psicologico più perverso, unendo l'horror degli shark movies a quello del sadismo umano, dove l'oceano australiano è sfondo perfetto per una macabra messa in scena.