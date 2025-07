Animali pericolosi | trailer e poster del film emozionante

Un’atmosfera inquietante e avvolgente, capace di catturare e sconvolgere lo spettatore, portandolo nel cuore di un incubo psicologico. Con trailer e poster che promettono suspense e brividi intensi, "Dangerous Animals" si prepara a dominare le sale italiane dal 20 agosto. Preparati a scoprire un horror disturbante come pochi: un’esperienza cinematografica da non perdere.

l’uscita di Dangerous Animals: il nuovo horror di Sean Byrne. Dal 20 agosto, nelle sale cinematografiche italiane, approda Dangerous Animals, un film che si inserisce nel filone degli horror disturbanti e psicologici. Prodotto da Midnight Factory e Blue Swan Entertainment, questo lungometraggio rappresenta l’ultima opera del regista Sean Byrne, noto per titoli come The Loved Ones e The Devil’s Candy. La pellicola si distingue per un’atmosfera intensa e inquietante, che esplora i limiti della mente umana attraverso una narrazione ricca di tensione. una trama avvincente ambientata nell’oceano australiano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it