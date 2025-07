Su il sipario | l’E-Team Squadra Corse presenta la vettura elettrica ET-17

Svelata l’innovazione nel cuore di Pisa: l’E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa presenta la sua ultima creazione, ET-17, una vettura elettrica all’avanguardia. Dopo anni di dedizione e passione, il team si prepara a catturare l’attenzione con un primo emozionante debutto in piazza dei Cavalieri il 11 luglio. Tra sfide nazionali e internazionali, il futuro della mobilità sostenibile prende forma: e questa è solo l’inizio.

Pisa, 2 luglio 2025 – L’E-Team Squadra Corse, racing team dell’Università di Pisa dal 2007, si prepara a svelare la terza vettura elettrica, ET-17. Un primo pit stop in piazza dei Cavalieri a Pisa atteso per venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 17:30, in attesa delle competizioni estive. Il calendario di casa E-Team segna tre appuntamenti importanti: dal 27 luglio al 1° agosto ET-17 sarà presente in Portogallo sul kartodromo Castelo Branco; dal 17 al 24 agosto sul circuito di Hockenheim, seconda casa da qualche anno, per la Formula Student Germany; infine, ultima ma decisamente non meno importante, FSATA a Varano de’ Melegari dal 10 al 15 settembre, per un finale tutto italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it