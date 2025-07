Meteo persiste il caldo africano Ma l' Italia è tra l' incudine e il martello | in arrivo eventi estremi al nord

Il caldo africano continua a imperversare sull’Italia, con temperature roventi che accendono l’estate. Tuttavia, tra un forno e l’altro, il Nord si prepara a vivere momenti di grande instabilità: temporali, grandinate e forti venti sono imminenti, pronti a scuotere le regioni. Con l’aumento delle temperature, cresce anche il rischio di eventi meteorologici estremi, un campanello d’allarme che non va sottovalutato.

Temperature ancora roventi in questi primi giorni di luglio, ma al Nord sono in arrivo eventi meteo estremi. Temporali, grandinate e forti colpi di vento già domani sono previsti al settentrione e in parte del centro. «Con l'aumentare delle temperature - spiega il meteorologo de 'iLMeteo.it', Mattia Gussoni - cresce anche l’evaporazione dai nostri mari, la vera energia potenziale di cui si nutrono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, persiste il caldo africano. Ma l'Italia è tra l'incudine e il martello: in arrivo eventi estremi al nord

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

