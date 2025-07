Passaggio del collare al Rotary Galilei Laìno Mori presidente

Nel cuore di Pisa, il Rotary Club Galilei si distingue ancora una volta per la sua tradizione e innovazione, con il passaggio del collare al Grand Hotel Duomo. Quest’anno, protagoniste due donne, segnando un nuovo passo verso la leadership femminile: Cornelia Là ino Mori, imprenditrice di successo, prende le redini dopo Elena Pepe. La nuova presidente Là ino Mori ha già annunciato un impegno rinnovato per rafforzare il ruolo sociale del club e ispirare la comunità locale.

Tradizionale cerimonia del passaggio del collare per il Rotary Club Pisa Galilei al Grand Hotel Duomo, protagoniste due donne. Per il secondo anno consecutivo la presidenza va ad una donna: Cornelia LĂ ino Mori, imprenditrice, succede all’avvocato Elena Pepe. Consegnati i riconoscimenti Paul Harris a Gianluca Fornari, Giovanni Pochini, Francesco Benedetti e Roberto Cela per il servizio reso a favore del Club. La nuova presidente LĂ ino Mori ha ringraziato per la fiducia ricevuta, pronta a guidare il Club con "luciditĂ , lungimiranza, dedizione e trasparenza". il consiglio direttivo è composto da Andrea Maestrelli e Giampaolo Russo vice presidenti, Gianluca Fornari segretario, Giovanni Pochini Prefetto, Fabrizio Dendi tesoriere, Giuseppina Di Lauro e Federico Papineschi consiglieri, Elena Pepe past president e Claudio Gelli presidente incoming. 🔗 Leggi su Lanazione.it