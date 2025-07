Donna trovata morta su un sentiero con diverse ferite indagini dei carabinieri

Una scena drammatica scuote San Godenzo, in provincia di Firenze, dove una donna è stata rinvenuta senza vita su un sentiero, segnata da numerose ferite. La notizia ha scosso la comunità e avviato immediatamente le indagini dei carabinieri, chiamati sul posto per chiarire le dinamiche di questa tragica vicenda. In un’area alberata che nasconde ancora molti segreti, le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per fare luce su questo enigma.

San Godenzo (Firenze), 2 luglio 2025 – Tragedia a San Godenzo, in provincia di Firenze. Una donna è stata trovata morta, riversa su un sentiero, con diverse ferite. La segnalazione è avvenuta nella mattinata di mercoledì 2 luglio. E’ stato il 118, a sua volta chiamato da altre persone, ad allertare i militari dell’Arma. A intervenire, la Compagnia di Pontassieve. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso. I carabinieri svoglono le indagini a 360 gradi. Si cerca di capire cosa sia accaduto e se si sia trattato di incidente. La località in cui la donna è stata ritrovata è quella del Borbotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna trovata morta su un sentiero con diverse ferite, indagini dei carabinieri

