Crisi idrica | nessuna notizia sul termine lavori alla galleria del San Giuliano agricoltori esasperati e pericolo per l’ordine pubblico

L’ultima emergenza idrica in Basilicata si fa sempre più critica, con nessuna notizia sui lavori alla galleria del “San Giuliano”. Gli agricoltori del Tarantino, già esasperati, vedono minacciato il loro futuro e la stabilità dell’ordine pubblico. La mancanza di risposte e soluzioni rapide rischia di scatenare tensioni crescenti, aggravando una crisi che richiede interventi urgenti e trasparenti per evitare conseguenze irreparabili.

«Non abbiamo ancora notizie sullo stato di avanzamento dei lavori alla galleria del "San Giuliano", in Basilicata: attività che si sarebbero dovute concludere a inizio giugno, poi a metà mese; la situazione è davvero drammatica perché al momento non sappiamo quando saranno ultimati i lavori, e gli agricoltori del Tarantino necessitano disperatamente di acqua e ora ravvisiamo anche un concreto pericolo per l'ordine pubblico». È l'ultimo grido disperato di Cia, Coldiretti e Copagri: pochi giorni fa, le tre associazioni di categoria agricola avevano ufficialmente chiesto un incontro urgente ai vertici dei vari enti competenti e al prefetto di Taranto Paola Dessì affinché, ognuno per proprie competenze, si impegnasse a sollecitare il rapido completamento dei lavori in Basilicata per un'immediata erogazione di acqua nell'invaso.

