What’s The Story Morning Glory? arriva l’edizione deluxe dell’iconico album degli Oasis

Preparati a rivivere il mito: il 3 ottobre 2025, arriva la versione deluxe di "(What’s The Story) Morning Glory?" degli Oasis, un’iconica pietra miliare del britpop. Questa edizione limitata include cinque versioni unplugged inedite di brani leggendari come Wonderwall e Champagne Supernova. Un’occasione unica per celebrare il trentesimo anniversario di uno degli album più influenti degli anni ’90, sinonimo di rivoluzione musicale e stile senza tempo. Rendi indimenticabile questa esperienza musicale!

Il 3 ottobre 2025 uscirà la ristampa in edizione limitata dell'iconico album (What's The Story) Morning Glory? degli Oasis, con 5 inedite versioni unplugged dei brani Cast No Shadow, Morning Glory, Wonderwall, Acquiesce e Champagne Supernova (What's The Story) Morning Glory?, uscito 30 anni fa, è uno degli album più importanti degli anni '90, pietra miliare del britpop. Secondo album degli Oasis, fu pubblicato per la prima volta il 2 ottobre 1995 su Creation Records e lanciò la band verso il successo mondiale. A soli 14 mesi dal sorprendente debutto " Definitely Maybe ", considerato uno dei debut album più influenti, "(What's The Story) Morning Glory? " ebbe un enorme successo, aggiudicandosi il premio Best British Album ai BRIT Awards del 1996.

