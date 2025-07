Kiev | nessuna notifica Usa su stop armi

In un contesto di crescente tensione, Kiev smentisce le voci di una sospensione delle forniture di armi dagli Stati Uniti, sottolineando che non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale. La resistenza e la strategia diplomatica rimangono fondamentali per cercare una soluzione duratura al conflitto, perché la via per la pace passa attraverso una pressione costante e congiunta che possa aprire nuovi orizzonti di dialogo e stabilità .

13.28 Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica preventiva delle riduzioni delle forniture di armi dagli Usa. "L'Ucraina non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale in merito alla sospensione o alla revisione dei programmi di consegna per l'assistenza alla difesa concordata", ha dichiarato Kiev. E sottolinea che "la strada per porre fine alla guerra passa attraverso una pressione costante e congiunta sull'aggressore, nonchĂ© attraverso un continuo sostegno all'Ucraina". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

