Juventus sondaggio per Marcus Thuram | la situazione con l’Inter | ESCLUSIVO

L’atmosfera in casa Inter si surriscalda: Lautaro Martinez si è sfogato, mentre il like a Calhanoglu alimenta tensioni tra i nerazzurri. Nel frattempo, la Juventus punta il mirino su Marcus Thuram, con un sondaggio che potrebbe rivoluzionare il calciomercato. La questione si infiamma, e il futuro di Thuram si intreccia con le dinamiche di una stagione complessa per l’Inter. Ma cosa riserverà il mercato ai protagonisti di questa intricata vicenda?

Tensione in casa nerazzurra dopo lo sfogo di Lautaro e il Like a Calhanoglu. Il centravanti francese ha una clausola di rescissione da 85 milioni La stagione dell’ Inter è finita nel peggiore dei modi. E non soltanto per l’eliminazione dal Mondiale per Club ad opera del Fluminense che ha sancito un’annata senza trofei. Ma anche per le accuse lanciate da Lautaro Martinez a fine gara, che poi il presidente Marotta ha indirizzato verso Calhanoglu. Il quale a sua volta ha replicato con un lungo messaggio social che ha ottenuto l’approvazione di Marcus Thuram. Marcus Thuram al Mondiale per Club (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, sondaggio per Marcus Thuram: la situazione con l’Inter | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: inter - juventus - sondaggio - marcus

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Inter fuori dal Mondiale, Lautaro vs Calhanoglu, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata, chat... Vai su Facebook

Una #Juve intera in vendita: la lista degli undici giocatori pronti a salutare ultano tutti essere coi bagagli fuori dal Continassa. A partire dal portiere di questa speciale squadra, ovvero Mattia Perin che la Vecchia Signora non considera più centrale all’interno Vai su X

Juventus, sondaggio per Jackson del Chelsea. Piace anche al Napoli; Juventus, sondaggio per Fullkrug: la formula è favorevole; Brescianini alla Juventus? Sondaggio per il centrocampista ex Milan che piace alle big.

Juventus, sondaggio per Marcus Thuram: la situazione con l’Inter | ESCLUSIVO - Sondaggio della Juve per Marcus Thuram dopo il caso Lautaro- Secondo calciomercato.it

Inter, scontro Lautaro-Calhanoglu. Real Madrid-Juventus 1-0: anche i bianconeri salutano il Mondiale per club - Dopo l’Inter, ko anche la Juventus, troppo piccola pure per un Real da piccoli passi. Da ilmattino.it