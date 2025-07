Cosa hanno fatto? lo sgomento delle donne di Gaza dopo un attacco

Dopo un tragico attacco israeliano ad Al-Mawasi, le donne di Gaza affrontano un dolore profondo e un senso di ingiustizia incolmabile. La loro reazione, tra incredulità e determinazione, riflette la resilienza di chi lotta per la sopravvivenza e la dignità in un contesto di guerra e sofferenza. Cosa hanno fatto, dunque, queste donne sconvolte? Scopriamolo insieme, perché il loro coraggio merita di essere ascoltato.

Gaza, 2 lug. (askanews) - "Cosa hanno fatto?" chiede una donna palestinese sul luogo dell'attacco israeliano ad Al-Mawasi, in cui è morto suo zio. La Protezione Civile di Gaza ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 14 persone mercoledì. Gli sfollati "sono venuti qui pensando che fosse una zona sicura, ma sono stati uccisi. Sono stati uccisi in una zona sicura". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Cosa hanno fatto?", lo sgomento delle donne di Gaza dopo un attacco

