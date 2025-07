Brilla l' estate dei bambini e delle bambine nel cuore di Vicopisano

L'estate di Vicopisano si accende di magia e allegria dedicata ai più piccoli: tra spettacoli, cinema all’aperto e letture sotto le stelle, il cuore del territorio si trasforma in un vero paradiso per bambini e bambine. Un ricco calendario di eventi gratuiti promette momenti indimenticabili, coinvolgendo tutta la famiglia in un’estate che resterà nel cuore. Prepariamoci a vivere un’estate speciale, fatta di sogni, risate e scoperte…

Vicopisano (PI), 2 luglio 2025 – A Vicopisano l'estate è dei bambini e delle bambine, tra i numerosi eventi del programma della bella stagione nel territorio comunale da giugno a settembre sono molti gli appuntamenti per i più piccoli e le famiglie, tutti gratuiti. Il magico e coinvolgente Teatro delle ombre, il cinema all’aperto per tutto luglio e “Luniamoci, letture al chiaro di luna” con la Biblioteca Peppino Impastato. Si inizia il 3, il 4 e il 5 luglio, sempre alle 21:30, con la rassegna del piccolo Festival del Teatro delle Ombre, in Piazza Cavalca. Il 3 luglio il Mago Chico presenta "Ombre nel deserto": ombre a vista con le mani e con il corpo e tanta magia, il 4 luglio Serena Cercignano presenta "La grande varietà", un divertente show con canti, filastrocche e stornelli e il 5 luglio Michela Cannoletta arriva a Vicopisano con le sue Marionette Girovaghe, per far sorprese e regalare sorrisi a tutti e a tutte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brilla l'estate dei bambini e delle bambine nel cuore di Vicopisano

