Giovanni Taurisano il vigile del fuoco più decorato d’Italia | una memoria che illumina il futuro

Cerimonia di commemorazione dedicata a Giovanni Taurisano, il vigile del fuoco decorato d’Italia, una memoria che illumina il futuro. Riconoscere il valore di chi, con coraggio e dedizione, ha contribuito a proteggere la nostra comunità è un atto di gratitudine e rispetto. Con questa cerimonia, si rafforza il legame tra passato e presente, ispirando le nuove generazioni a seguire l’esempio di questi eroi silenziosi e senza tempo.

"Riteniamo sia doveroso fermarci un attimo e riflettere, con profonda emozione, su quanto sia importante rendere omaggio ai decorati, in servizio e in pensione, che con il loro coraggio e spirito di sacrificio hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia". Con queste parole, Ciro Vitale, funzionario della direzione VV.F dela Campania e presidente dell'associazione "Nastro Tricolore" – sede di Napoli – ha dato inizio alla sentita cerimonia di commemorazione dedicata al Capo Squadra Giovanni Taurisano, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pianura. Una giornata densa di significati, dove la memoria è diventata voce viva di una comunità che non dimentica.