Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 13 | 25

Scopri le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio: Astral Infomobilità informa che, grazie agli interventi tempestivi, gli incidenti sulla Roma Terme e l’incendio sulla Via Pontina sono stati risolti, tornando a regolare il traffico. La situazione attuale mostra strade scorrevoli, tranne la via Aurelia, ancora interessata da code a causa di lavori in corso. Rimani aggiornato per viaggiare in sicurezza e senza stress.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolte gli incidenti sul tratto Urbano della Roma Terme su Roma Tarquinia spento anche l'incendio avvenuto sulla via Pontina Al momento il traffico è tornato regolare sulle strade interessate al momento il traffico è scorrevole anche su Gran parte delle autostrade della Regione Fatta eccezione della via Aurelia dove per lavori Ci sono code trama La Grotte via del Casal Lumbroso in direzione del centro diamo uno sguardo al trasporto ferroviario a partire da oggi è fino al 4 luglio per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense alcuni treni delle linee fl1 fl3 fl5 subiranno variazioni di orario l'imitazione di percorso previste corse bus sostitutivi tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata infine chiudiamo con l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio fate se precipitazioni isolate prevalentemente a carattere Dov'è Sul temporale soprattutto sui settori appenninici della Regione dal primo pomeriggio di oggi per le successive tre e 6 ore bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di astrali mobilità e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 13:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, ASL Roma 1 e Smile House Fondazione ETS: rinnovato il Protocollo d’Intesa per la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali Rinnovato l'accordo quinquennale per rafforzare l'assistenza e la ricerca sulle malformazioni cranio-maxillo-fac Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 07 | 25.