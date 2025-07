Attività teatrali a scuola Fondazione Toscana Spettacolo condivide pienamente la proposta di legge regionale

La promozione delle attività teatrali nelle scuole rappresenta un passo fondamentale per coltivare creatività, inclusione e cultura tra i giovani. La Fondazione Toscana Spettacolo accoglie con entusiasmo la proposta di legge regionale presentata da Cristina Giachi, che riconosce ufficialmente il ruolo del teatro come strumento pedagogico e sociale. Un impegno che si tradurrà in opportunità concrete per gli studenti, rafforzando il legame tra arte e formazione. L'articolo...

Fondazione Toscana Spettacolo ha espresso pieno sostegno alla proposta di legge presentata dalla presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale, Cristina Giachi, incentrata sulla promozione delle attività teatrali nelle scuole. La fondazione ha accolto con favore il riconoscimento formale del proprio ruolo nel nuovo impianto normativo, che intende valorizzare il teatro come strumento educativo, formativo e di inclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

