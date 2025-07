Bocchino a La7 | L’economia va bene candidiamo Meloni al Nobel per l’economia Ma Fornero lo smentisce

Nel dibattito acceso tra economia e politica, Italo Bocchino sorprende tutti: secondo l’ex parlamentare del Pdl, l’Italia sta vivendo un momento economico così brillante da meritare la candidatura di Giorgia Meloni al Nobel per l’economia. Contrariamente alle analisi ufficiali, Bocchino sostiene che il nostro Paese stia andando alla grande, sfidando le narrazioni mainstream. Ma sarà davvero così? Il futuro dell’economia italiana si gioca tra opinioni e dati concreti.

L’economia italiana va benissimo e Giorgia Meloni dovrebbe essere candidata al premio Nobel per l’economia: parola dell’ex parlamentare del Pdl, Italo Bocchino, che, ospite di In Onda (La7), contesta il servizio mandato in onda sull’aumento dell’inflazione rispetto allo scorso anno e sul rialzo del carovita secondo l’ultimo rapporto Istat. “ L’inflazione voi l’avete presentato come un dato negativo mentre è un dato positivissimo – accusa Bocchino – i dati dell’Istat vanno letti bene. Io leggo dei dati molto positivi invece: c’è scritto che la disponibilità economica delle famiglie è aumentata dell’1,8% e che il potere d’acquisto delle famiglie italiane è aumentato dello 0,9%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bocchino a La7: “L’economia va bene, candidiamo Meloni al Nobel per l’economia”. Ma Fornero lo smentisce

In questa notizia si parla di: economia - bocchino - meloni - nobel

“Famiglie italiane più ricche”. Bocchino zittisce la Fornero e candida Giorgia Meloni al Nobel per l’Economia - Un’affermazione audace, quella di Italo Bocchino, che scuote il dialogo televisivo e mette in discussione gli equilibri politici italiani.

Il delirio di Bocchino: “Candidiamo Giorgia Meloni al premio Nobel per l’economia”. Secondo Italo Bocchino i dati Istat ci offrono un quadro positivo dell’Italia dove le famiglie italiane stanno meglio di prima. Peccato che i dati Istat dicano tutt’altro. I numeri sono Vai su Facebook

Bocchino candida Giorgia Meloni al premio Nobel per l'economia... non ci posso credere, quella che non sapeva fare i conti con la calcolatrice... ahahahahahahahahahahahahah aiutatelo, ormai dà i numeri... #Bocchino #Meloni #Nobel #inonda Vai su X

Bocchino: I conti pubblici vanno bene, candidiamo Meloni al Nobel per l'economia; Italo Bocchino provoca: “Meloni merita il Nobel per l’economia”. Scontro infuocato a In Onda; Famiglie italiane più ricche. Bocchino zittisce la Fornero e candida Giorgia Meloni al Nobel per l'Economia.

Bocchino: "I conti pubblici vanno bene, candidiamo Meloni al Nobel per l'economia" - A In Onda, su La7, il talk estivo condotto anche quest'anno da Marianana Aprile e Luca Telese, si parla dei risultati ottenuti dal governo sul piano economico che Bocchino legge postivamente, compreso ... Si legge su repubblica.it

Bocchino, l’attivismo dell’ex scudiero di Fini oggi capoultrà di Meloni (per cui vuole il Nobel) - Italo Bocchino attivissimo: direttore del Secolo d’Italia, intellettuale d’area, meloniano di ferro, da un mese segue la comunicazione del governatore delle Marche Acquaroli. Segnala repubblica.it