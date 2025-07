Formula1 a Silverstone Vasseur | Sfruttare gli aggiornamenti

La Formula 1 si prepara a vivere un weekend emozionante a Silverstone, teatro di sfide epiche e aggiornamenti cruciali. Con Vasseur pronto a sfruttare al massimo le novità tecniche, il paddock è in fermento, mentre gli appassionati attendono con trepidazione il ritorno di questa storica gara. Silverstone, non solo casa di Lewis Hamilton, si appresta a scrivere nuove pagine di adrenalina e strategie vincenti, lasciando tutti col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi.

Roma, 2 lug. (askanews) – La Formula 1 arriva a Silverstone per uno dei weekend più attesi e iconici dell'intero campionato, dodicesimo appuntamento stagionale – siamo quindi al giro di boa – nonché gara di casa di Lewis Hamilton, che su questa pista ha vinto la bellezza di nove volte. Il Gran Premio di Gran Bretagna rappresenta da sempre una tappa speciale per la Formula 1: è infatti qui che il Mondiale ha preso il via, il 13 maggio 1950, ed è sempre qui che la Scuderia Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria, nel 1951, con José Froilán González e la 375 F1. Silverstone è considerato unanimemente uno dei templi del motorsport, non solo per il valore storico, ma anche per le caratteristiche tecniche, che lo rendono una delle piste preferite da piloti e appassionati.