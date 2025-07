femminicidio francesca deidda a cagliari ergastolo al marito igor sollai

Un tragico caso di femminicidio scuote Cagliari: la Corte d'assise ha condannato Igor Sollai all'ergastolo con isolamento diurno per l'uccisione della moglie Francesca Deidda, scomparsa un anno fa. La decisione segna un passo importante nella lotta alla violenza di genere e richiama l'attenzione sulla drammatica realtà che molte donne affrontano quotidianamente. La giustizia ha finalmente fatto luce su questa triste vicenda, sottolineando l'importanza di tutela e prevenzione.

Ergastolo con un anno di isolamento diurno. È la decisione della Corte d'assise di Cagliari che ha condannato Igor Sollai per il femminicidio della moglie Francesca Deidda. L'uomo, 43 anni, era già in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere dopo aver confessato il reato. La donna, 42 anni, era sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio dello scorso anno e i suoi resti erano poi stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. I giudici hanno confermato tutte le aggravanti, tranne quella per futili motivi.