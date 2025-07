Chloe Kelly si unisce all’Arsenal da Manchester City con un accordo permanente

Chloe Kelly, protagonista indimenticabile del trionfo in Champions League dell'Arsenal, ha deciso di tornare a casa, siglando un accordo permanente con il club di Londra. Dopo aver lasciato il Manchester City, l'attaccante di 27 anni ha dimostrato il suo valore sul campo, consolidando il suo ruolo tra le fila dei Gunners. Con questa mossa, il futuro di Kelly si prospetta ancora piĂą brillante e ricco di successi. Ora di nuovo...

2025-07-02 12:57:00 Ecco quanto riportato poco fa: Chloe Kelly ha fatto una mossa permanente in Arsenal, il club in cui è iniziato il suo viaggio di calcio, dopo aver impressionato durante un incantesimo di prestito dal Manchester City lo scorso mandato. L’attaccante di 27 anni ha svolto un ruolo chiave nel trionfo della Champions League dell’Arsenal su Barcellona a maggio e ora è destinato a rimanere nel nord di Londra. Ora di nuovo ufficialmente un giocatore dell’Arsenal, Kelly si rallegra della sua parte d’infanzia in seguito alla scadenza del suo contratto con il Manchester City. “Ho sempre detto che i sostenitori dell’Arsenal sono i migliori e averli dalla mia parte, cantare il mio nome, significa così tanto per me”, ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

