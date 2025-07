Gb addio al lussuoso Royal Train

fine di un'epoca di eleganza e prestigio sui binari britannici. Amato per il suo fascino senza tempo, il Royal Train sta per salutarci, portando con sé ricordi di grandeur passata e un patrimonio storico inestimabile. Dopo la diminuzione dei viaggi, questa icona del passato si avvia verso un futuro incerto, lasciando un'eredità indelebile nella memoria collettiva del Regno Unito.

Amato dalla Regina Elisabetta, ma troppo caro da mantenere per il figlio Carlo, il lussuoso Royal Train presto andrà in pensione con il suo carico di ricordi storici che corrono lungo i binari della British Railways dal lontano 1840, data dell'entrata in servizio sotto il regno della Regina Vittoria. Elevati i costi di manutenzione e di utilizzo; circa 30mila sterline a singolo viaggio. E di viaggi il Royal Train ne fa sempre meno, dopo la scomparsa della mai dimenticata Elisabetta II a cui invece piaceva viaggiare cullata lungo le tratte ferroviarie del Regno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gb, addio al lussuoso Royal Train

