Minigonna dopo i 50 anni? Ecco l'outfit perfetto

Un esempio di stile senza tempo che dimostra come la minigonna possa essere un alleato di eleganza e vivacità anche oltre i 50 anni. Con un tocco di modernità e personalità, Naomi Campbell ci insegna che l'età è solo un numero, e il modo in cui si indossa può fare la differenza. Pronte a scoprire come ricreare questa mise di successo?

La minigonna può essere indossata a ogni età. Dopo i 50 anni, diventa un capo che valorizza con misura, soprattutto se inserito in un contesto moderno e disinvolto. Vedere la mise di Naomi Campbell. A Roma, la modella ha optato per un look sporty chic composto da gonna corta svasata di Pucci con stampa Marmo, iconica e vivace, e T-shirt minimal. La mise è stata completata da sneaker New Balance 9060, baseball cap e borsa Chanel 25 in pelle. Un esempio riuscito di eleganza dinamica, perfettamente calibrata tra freschezza e raffinatezza.

