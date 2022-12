Amadeus | colpo di scena | chi non ci sarà la notte di Capodanno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Brutte notizie per, che ha perso la sua spalla per L'anno che verrà, il programma che andrà in onda su Rai 1 ladi. A dare forfait all'ultimo minuto, causa Covid, è stato Nino Frassica. Che avrebbe dovuto fare da spalla al noto conduttore in diversi momenti della serata. Lo riporta DavideMaggio.it, che ha sentito direttamente l'attore: “Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa”, ha spiegato Frassica., quindi, si ritrova praticamente "azzoppato" a poche ore dall'evento. Ora dovrà inventarsi qualcosa per sopperire all'assenza del comico. Confermata invece la presenza di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Tale e Quale Show. Tra gli artisti della serata già annunciati ci sono Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, ...

