Una SPAL tutta cuore fa suo il derby contro il Parma

Corriere dello Sport

"Se sono pronto a tornare su dipanchina nel 2023 Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l'anno nuovo". ... che poi dice la sua sul percorso di Daniele De Rossi alla: "E' ...Venerdì test con il Perignano Domani la ripresa degli allenamenti del Pisa in vista dellaÈ natagrande squadra e adesso ce ne siamo accorti D'Angelo, Giovanni Corrado, Jureskin e Gliozzi ... Serie B, il Genoa di Gilardino batte la capolista: Frosinone ko. La Spal di De Rossi espugna Parma Nel weekend che vede il ritorno alla vittoria della prima squadra di De Rossi, frenano invece le giovanili biancazzurre, fatta eccezione per una mai doma Under 18. Con Under 15 e Under 16 ferme in att ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...