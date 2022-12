Il programma del settore giovanile

Leggi su seriea24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Prosegue il campionato dell’Under 18 in casa con il Sassuolo e dell’Under 17 con la Sampdoria, mentre saranno impegnate in gare amichevoli la Primavera e l’Under 15. Questo ildelle gare delle formazioni delazzurro: PRIMAVERA – All. Buscè AMICHEVOLE GIO 22/12 ORE 15:00 SPORTING CECINA-EMPOLI / STADIO COMUNALE ROSSETTI UNDER 18 – All. Moro CAMPIONATO DOM 18/12 ORE 12:00 EMPOLI-SASSUOLO / CS MONTEBORO UNDER 17 – All. Lisuzzo CAMPIONATO SAB 17/12 ORE 14:30 EMPOLI-SAMPDORIA / CS MONTEBORO UNDER 15 – All. Filippeschi AMICHEVOLE DOM 18/12 ORE 11:30 EMPOLI-SPAL / CS PETROIO UNDER 14 – All. Lo RussoCAMPIONATO DOM 18/12 ORE 14:30 EMPOLI-OLBIA / CS MONTEBORO UNDER 13 – All. Zaza / DonniciCAMPIONATO SAB 17/12 ORE 15:00 EMPOLI-PISA / CS MONTEBOROCAMPIONATO SAB 17/12 ORE 16:30 CARRARESE-EMPOLI / CS FOSSONE ESORDIENTI 2° ...