Tanti auguri a…

Luciano Castellini compie oggi 77 anni. Ex portiere granata, disputa otto stagioni consecutive con il Torino, dal 1970 al 1978, vincendo anche lo scudetto del '76. Per lui 267 presenze in maglia granata tra campionato e coppe. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno!