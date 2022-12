Chris Jericho | “Il mio match con Eddie Kingston a Fyter Fest è finito troppo presto”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il feud traedè stato uno dei più apprezzati di tutto il 2022 e ci ha regalato tanti momenti di alto livello, a partire dal turn heel die la creazione della JAS. I due wrestler hanno risolto la loro rivalità in un Barbed Wire Everywhere Deathin quel di, dove a trionfare è stato proprio l’ormai ex ROH World Champion: questo finale ha riscosso diverse critiche tra i fan, i quali avrebbero preferito vedereportare a casa la vittoria. La parola a Y2J Nel corso del suo podcast, Talk is, l’Ayatollah of Rock N’Rolla è tornato sulla sua rivalità con, analizzando proprio ilche ha chiuso le ...

The Shield Of Wrestling

ROH World Championship: Claudio Castagnoli batte(C) Il regno titolato di "The Ocho" termina per sottomissione in una maniera alquanto sorprendente. Il canadese è stato infatti ...Evento caratterizzato da numerosi incontri titolati, tra cui il main event che vedrà "The Ocho"difendere il titolo della ROH contro l'ex campione Claudio Castagnoli. Ma la posta in ... Chris Jericho voleva portare Chris Hero in AEW La rivelazione di Y2J Nell’ultima edizione del suo podcast, Chris Jericho ha ammesso che l’intero roster della AEW ha faticato a gestire quel momento: “Era come se stessimo combattendo per le nostre ...Durante la scorsa notte, la ROH ha messo in scena Final Battle, il main event dello show ha visto la vittoria di Claudio Castagnoli contro Chris Jericho. Il PPV della compagnia di Tony Khan ha regalat ...