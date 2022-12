Saurini | Il Napoli ormai è una squadra collaudata | i meccanismi sono molto oleati

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Giampaolo,allenatore,è intervenuto a Radio Marte in "Marte Sport Live",di seguito le sue parole : " Contro l'Antalyaspor ho visto ungià sulla falsariga di quello che abbiamo ammirato nella prima parte della stagione. Quella di Spalletti è unache può anche fare a meno di qualche mezzo da novanta. I. L'altra sera il tecnico toscano si è anche divertito a cambiare qualcosa, mettendo qualche giocatore in un ruolo diverso dal solito. Può farlo perchè ha a disposizione giocatori forti e duttili.sempre contento quando vedo ragazzi della Primavera che si aggregano alla prima. Credo che l'esperienza che stanno vivendo i ...

AreaNapoli.it

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giampaolo, ex allenatore delPrimavera. 'La sosta è una bella rogna per tutti, ma anche un godimento se guardiamo al. Tutti sono tornati dal Mondiale, la pausa da capolista aiuta tutti a ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giampaolo, ex allenatore delPrimavera: Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ... Saurini: 'Vice Lobotka Il Napoli ha un calciatore fortissimo, nemmeno lui lo sa' A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera. “La sosta è una bella rogna per tutti, ma anche un godimento se guardiamo al Napoli. Tutti sono tornati dal Mo ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera ...