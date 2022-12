Uomini e Donne oggi 7 dicembre 2022 | Ida mortifica Riccardo | lui va via

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella messa in onda didi, mercoledì 7, ci sarà un nuovo blocco riferito a Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due avevano lasciato lo studio non molto tempo fa e torneranno per raccontarsi. A che punto è la loro storia d'amore? Le anticipazioni rivelano che tutto procederà a gonfie vele. Ad ogni modo, nel corso della puntata ci sarà un duro confronto conGuarnieri. Il cavaliere, infatti, sarà smascherato dai due protagonisti. In merito a Gemma Galgani, per lei ci sarà un nuovo spasimante, ma non mancheranno le liti molto accese. Il ritorno di Ida e Alessandro ae la gaffe diLa puntata del 7die ...